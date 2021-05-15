شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 837 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 432269 حالة، من بينها 8363 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1331) حالة حرجة، كما تم تسجيل 1012 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 416759 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7147 حالة ، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة

