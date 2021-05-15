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المملكة السعودية تسجل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل  837 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد  COVID -19  ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 432269 حالة، من بينها 8363 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1331) حالة حرجة، كما تم تسجيل 1012  حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى  416759  حالة، فيما بلغ عدد الوفيات  7147 حالة ، بإضافة  13  حالة وفاة جديدة

فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 11352853جرعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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