شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري والحريري يبحثان المواجهات في الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري مع سعد الحريري، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع الحريري، بحسب ما أفاد به بيان للخارجية المصرية اليوم السبت.

وتناول الجانبان تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد شكري حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم.