شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تلاحق «صهر الرئيس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - أ ف ب

أعلنت السلطات النيجيرية، الجمعة، أنّ صهر الرئيس محمد بخاري مطلوب في إطار تحقيق تجريه هيئة لمكافحة الفساد في قضية اختلاس أموال عامة بقيمة 65 مليون دولار من مشروع إسكاني حكومي.

وقالت «الوكالة المستقلّة لمكافحة الفساد»، في بيان إنّ جيمبا ياو كومو مطلوب مع كلّ من تاري روفوس، وبولا أوجونسولا بشبهة اختلاس 65 مليون دولار من الأموال العامة المخصّصة لتمويل مشروع إسكان وطني، ودعت الوكالة كلّ من لديه أية معلومة عن مكان وجود أيّ من المطلوبين الثلاثة إلى إبلاغ الشرطة.

وأكد المتحدّث باسم بخاري، جاربا شيهو، أنّ صهر الرئيس موضع تحقيق منذ فترة وتابع: «إنّها قضية قديمة وهي مستمرّة منذ بعض الوقت. إنّه المدير العام السابق لبنك الرهن العقاري الفيدرالي».

وكومو الذي تزوّج في 2016 فاطمة بخاري، شغل منصب المدير العام لبنك نيجيري للرهن العقاري.

وبخاري جنرال سابق انتُخب رئيساً لولاية أولى في 2015، بعدما جعل من مكافحة الفساد في أكبر اقتصاد في إفريقيا أحد الشعارات الرئيسة لحملته الانتخابية، لكنّ معارضين للرئيس اتّهموا في السابق حكومته، والنخبة الحاكمة في نهيجيريا باستخدام هيئات مكافحة الفساد أدوات سياسية لاستهداف خصومهم.

واحتلت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، في 2020 المرتبة 149 من أصل 180 في مؤشّر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد.