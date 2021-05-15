شكرا لقرائتكم خبر عن 8790 إصابة و364 وفاة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

أعلنت روسيا السبت عن تسجيل 8790 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد يوم من ارتفاع الإصابات اليومية إلى 9462 وهو أعلى عدد من الحالات الجديدة منذ نهاية مارس/آذار.

تم تسجيل أكثر من ثلث الحالات الجديدة أي ما يعادل 3073 في موسكو التي أعلنت الجمعة عن أكبر عدد من مرضى كورونا الجدد منذ يناير/كانون الثاني.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إنه تم تأكيد 364 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 115480. لكن وكالة الإحصاء الاتحادية قالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل/ نيسان 2020 إلى مارس/آذار 2021.