شكرا لقرائتكم خبر عن شيانتيك تفوز بمباراتين في يوم واحد وتبلغ نهائي بطولة إيطاليا للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت إيجا شيانتيك، بطلة فرنسا المفتوحة للتنس، بمباراتين في دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة إيطاليا المفتوحة بمجموعتين متتاليتين السبت لتتأهل لمواجهة كارولينا بليسكوفا المصنفة التاسعة في النهائي.

وبلغت بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، والتي أحرزت اللقب في 2019، واحتلت المركز الثاني العام الماضي بعد الانسحاب أمام سيمونا هاليب بسبب الإصابة. المباراة النهائية للعام الثالث على التوالي بعد الفوز 6-1 و3-6 و6-2 على بترا مارتيتش.

وتأجلت مباراة شيانتيك في دور الثمانية أمام إيلينا سفيتولينا بسبب الأمطار أمس الجمعة، لكن اللاعبة البالغ عمرها 19 عاماً تفوقت سريعاً على منافستها الأكثر خبرة وفازت 6-2 و7-5 لتتأهل لمواجهة كوكو جوف في الدور قبل النهائي،

وضمنت شيانتيك بعد ذلك الوصول إلى النهائي عقب الانتصار 7-6 و6-3 على الأمريكية الشابة البالغ عمرها 17 عاماً.

وتحلم شيانتيك، المصنفة 15 عالمياً، بالفوز على بليسكوفا غداً الأحد لحصد اللقب ودخول قائمة أول عشر لاعبات في التصنيف العالمي.