شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: المجتمع الدولى عجز عن التصدى للهجوم على غزة وموقف مصر يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الموقف المصرى الرسمى من الأحداث فى غزة وآخرها فتح معبر رفح البرى لاستقبال المصابين من قطاع غزة، يدعو للفخر والاعتزاز ويؤكد على الدعم المصرى الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية، مستنكرا عجز المجتمع الدولي عن التصدي لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، واصفا إياه بـ"أكبر معبر عن التقويض الصارخ للنظام العالمي"، وهو ما يؤكد انهزامه فى التصدى لممارسات الاحتلال.

وأضاف "الخولى"، أن هذه القضية الفلسطينية هى القضية الأم ونسعى دائما لمواصلة الكفاح لدعم الشعب الفلسطينى والإجراءات الدولية لمواجهة الاعتداء الإسرائيلى الغاشم والانتهاكات للقانون الدولى.

وأشار إلى أنه ستظل القضية محل متابعة من الدولة ومجلس النواب، وفى قلوبنا وأعناقنا وفوق رؤوسنا، وسنستمر في دفع الشعب الفلسطينى لمواصله كفاحه واسترداد حقوقه ونشر فضائح الاعتداء الغاشم الإسرائيلى، مضيفا: "سنواصل المطالبات لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة وفضح جرائم الاحتلال".

جدير بالذكر أن مصادر طبية فلسطينية، ذكرت أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالى ارتفعت إلى 139 شهيدا.