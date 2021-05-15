نقابة محرري الصحافة اللبنانية تندد بالاعتداء الإسرائيلي على برج يضم مكاتب إعلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

نددت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان اليوم السبت، بالاعتداء الإسرائيلي على برج الجلاء الذي يضم مكاتب إعلامية وصحفية في مدينة غزة الفلسطينية، ووصفته بالعمل الإجرامي والإرهابي.

وأدانت النقابة في بيانها بـ "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على برج الجلاء في مدينة غزة، والذي يضم عددًا من المكاتب الاعلامية والصحافية"، ورأت في ذلك "عملاً إجراميًا وإرهابيًا لا يمت بصلة الى حرية الرأي التي يزعم الكيان الصهيوني أنه من روادها".

ورأت النقابة أن "مثل هذا العمل البربري لن يطمس الحقائق ولا الوجه الإرهابي القبيح للاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية في قطاع غزة منذ أيام عدة، حيث تقصف قواته المدنيين وتغتال الأطفال والنساء والشيوخ من دون رادع، في وقت يتفرج العالم على هذا العدوان من دون أن يرف له جفن".

وطالبت النقابة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بـ"التحرك وتكثيف الاتصالات بالقوى العربية والدولية الفاعلة للتدخل ووقف هذا العدوان الهمجي، والحؤول دون استهداف الإعلاميين والصحفيين الذين يقومون بعملهم لنقل الحقائق إلى العالم".

كما أدانت النقابة "العمل العدائي الإسرائيلي ضد المحتجين السلميين على الحدود الجنوبية، ما أدى الى سقوط الشهيد محمد طحان"، معتبرة ذلك "عملاً إجراميًا وإرهابيًا".

وكانت غارة إسرائيلية، دمّرت اليوم السبت، برج "الجلاء" في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب إعلامية وشققًا سكنية.

يذكر أن شخصان جرحا أمس الجمعة بنيران إسرائيلية، خلال وقفة تضامنية مع فلسطين عند السياج الحدودي جنوب لبنان مقابل مستعمرة المطلة، عندما تقدم عدد من الشبان باتجاه السياج، وتوفي أحدهما متأثرًا بجراحه.