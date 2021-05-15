رئيس الأركان الإسرائيلي: شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن بلاده تستعد لعدة أيام من القتال على جبهة غزة، وأنه يجب إعداد السكان في غلاف غزة لبضعة أيام أخرى من التصعيد، حسبما ذكرت "العربية".

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، مساء السبت، أن كل شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي هو الأشد منذ عام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح المقدسي وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من غزة، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن استشهاد 139 فلسطينيًا من بينهم 39 طفلًا و22 سيدة ومسن وإصابة ألف مواطن بجراح مختلفة.