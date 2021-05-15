وكالة أسوشييتد برس الأمريكية تشجب ضرب إسرائيل لمكتبها في غزة

أعربت وكالة «أسوشييتد برس» السبت عن «صدمتها وارتياعها» إثر تدمير الجيش الإسرائيلي -عبر ضربة جوية- مبنى يحوي مكتبها ومكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة المحاصر. وقال المدير التنفيذي للوكالة غاري برويت في بيان «هذا تطور مقلق للغاية. لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح». وأضاف أن «العالم سيكون أقل اطلاعا على ما يحدث في غزة بسبب ما جرى اليوم».



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