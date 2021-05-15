العراق يسجل 2058 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات في أرجاء البلاد إلى 15 ألفا و930 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة أنه تم تسجيل 2058 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و136 ألفا و917 إصابة.

وأضاف البيان أنه تم رصد 5220 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و39 ألفا و616

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