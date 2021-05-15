592 إيرانيا بينهم 40 امرأة تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

قالت لجنة الانتخابات الإيرانية، عن تسجيل طلبات ترشح 592 مواطنا، بينهم 40 امرأة، للانتخابات الرئاسية المقررة، في 18 حزيران/يونيو القادم؛ وذلك خلال الأيام الخمسة التي فتح فيها باب التسجيل.

وقال رئيس لجنة الانتخابات الرسمية في إيران، جمال عرف، للتلفزيون الرسمي، “لن يتم تمديد التسجيل بأي شكل من الأشكال؛ وسوف تحول أوراق المتقدمين إلى لجنة صيانة الدستور لدراسة أهلية المرشحين، ومن ثم تعاد إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لإعلان أسماء من تم تأييد أهليته”.

وكان أبرز المتقدمين لليوم الأخير من التسجيل، رئيس السلطة القضائية، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان السابق ومستشار المرشد للشؤون الدولية، علي لاريجاني.

كما تقدم بطلب ترشيح، أمين المجلس الأعلى لمجلس صيانة الدستور، محسن رضائي، ووزير الدفاع الأسبق حسين دهقان، ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، وسكرتير مجلس الأمن القومي الأسبق سعيد جليلي، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي.

وتم تسجيل ترشيح الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عزت الله ضرغامي، والنائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير النقل السابق عباس آخوندي وغيرهم.

وفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية في إيران، الثلاثاء الماضي، وانتهى اليوم السبت، في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنته وزارة الداخلية الإيرانية، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 مايو/ أيار الجاري؛ بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.

وينص قرار مجلس صيانة الدستور على أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وأن يكون قد شغل منصبا إداريا لمدة 4 سنوات.

ويجور ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء فما فوق؛ على ألا يكون للمرشح سجل جنائي سابق، أو شارك في احتجاجات عام 2009.

وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما، من 28 أيار/مايو ولغاية 16 حزيران/يونيو؛ وستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، يوم 17 حزيران/يونيو.