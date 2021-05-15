الأردن يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

دعت الحكومة الأردنية، المجتمع الدولي إلى خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون زوال الاحتلال.

عمان – سبوتنيك. وقال بيان صدر عن الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ولوقف العدوان على غزة”.

وقال الصفدي، خلال محادثات عبر الهاتف مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن “إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجب وقفه عبر إنهاء الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي سببته وتدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع”.

وشدد الصفدي على أن “الأوضاع الخطيرة التي تشهدها القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد استحالة استمرار الوضع القائم وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام من دون زوال الاحتلال”.