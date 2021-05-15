الرئيس التنفيذي لـ”أسوشيتد برس” مصدوم من هجوم إسرائيلي على مبنى في غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وصف الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس “غاري برويت” الضربة بأنها “تطور مزعج بشكل لا يصدق” وقال إن 12 صحفيا ومتعاقدا من العاملين بالوكالة كانوا بالمبنى وتم إجلاؤهم في الوقت المناسب.

وأضاف في بيان “شعرنا بالصدمة والذعر عندما علمنا أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف ويدمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس ومكاتب مؤسسات إعلامية أخرى في غزة… لن يعلم العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم”.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها طلبت من إسرائيل ضمان سلامة الصحفيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على تويتر “تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية”.

ووصف الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، الهجوم بأنه “وحشي” وطالب بتحرك دولي لمحاسبة إسرائيل وتحميلها المسؤولية.