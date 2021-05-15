المقاومة توسع نطاق قصفها لإسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دوت صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة بجنوب الضفة الغربية، وعسقلان وسديروت وكريات جات وكارمي جات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب.

ويأتي إطلاق الصافرات في هذه المناطق تزامنا مع إعلان “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بدء حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة وغلاف غزة.

وأكدت “سرايا القدس” أنها “دكت بعشرات الصواريخ والقذائف مواقع العين الثالثة وخزاعة وصوفا وكرم أبو سالم”.

وفي وقت لاحق، أكدت “سرايا القدس” توسيع نطاق أهدافها عبر “توجيه ضربة صاروخية كبيرة وقوية ومكثفة باتجاه مدينة الخضيرة وتل أبيب وأسدود وجان يفنا وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة.”

بدورها، تعهدت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، بأن تدمير الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في مدينة غزة اليوم السبت لن يبقى بدون رد.

وذكر الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، على قناته في تطبيق “تيليغرام”، في معرض تعليقه على هذا الإجراء الإسرائيلي: “بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل”.

وجاء هذا التهديد بعد دقائق معدودة من تدمير سلاح الجو الإسرائيلي بالكامل برج الجلاء المؤلف من 11 طابقا الذي كان يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة “الجزيرة” ووكالة “أسوشيتد برس”، بالإضافة إلى مكاتب محامين.