ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في القطاع إلى 139 بفعل التوتر مع إسرائيل منذ ستة أيام.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي ، إن "من بين الضحايا 39 طفلاً و22 سيدة وألف إصابة بجراح مختلفة".

وفي غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، سقط 10 ضحايا فلسطينيين من عائلة واحدة، هم 8 أطفال وسيدتين

وأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الحادثة ووصفتها بأنها "مجزرة" لا يمكن السكوت عنها، معتبرة أن "أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل".

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي في بيان، إلى "التدخل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إسرائيل مسؤولية تصعيد "استهداف المدنيين" في قطاع غزة، واتهمها بارتكاب "مجازر بشعة".

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية تقول تل أبيب أنها تتبع لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.