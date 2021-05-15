مومباي ـ وكالات: سجلت الهند زيادة طفيفة في العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا أمس لكن الوفيات ظلت قريبة من حاجز أربعة آلاف مع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن العام الثاني للجائحة قد يكون أسوأ من العام الأول.
وسجلت الهند على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية 326098 إصابة جديدة بالفيروس، في أقل زيادة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24.37 مليون إصابة في حين سجلت 3890 وفاة.
وفي جنيف، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن العام الثاني للجائحة قد يكون أكثر فتكا من العام الأول وأن الهند تعد مبعث قلق كبير.
وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت الجمعة بعد أن دق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف مترامي الأطراف.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف وفاة خلال الأسبوع المنصرم. ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات فيها 266207.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا بالهند تعاود الارتفاع وتقترب من 4000 و«الصحة العالمية» تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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