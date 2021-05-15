خلال 30 يوما.. الكويت تعيد فتح المنافذ البرية والمطارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدفاع الكويتي رئيس اللجنة العليا لطوارئ كورونا الشيخ حمد العلي الصباح أن هناك ترتيبات وإجراءات تجري لفتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر.

وأضاف أن العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجيا في البلاد، مشيرا إلى الحرص على صحة المواطنين والمقيمين.



وقال وزير الدفاع: "هناك قرارات سوف ترى النور قريبا من قبل اللجنة وبالإضافة إلى اجتماع الأسبوع القادم لوزير الصحة مع وزراء مجلس التعاون لعودة الحركة السياحية عن قريب".

وتابع "هدفنا أن نصل إلى مرحلة فتح المنافذ البرية والمطارات ولكن تحتاج الى بعض الترتيبات والاجرءات خلال شهر"

وفي الثالث من لالبشهر الجاري ، أعلنت الكويت عن عدم السماح للمواطن الكويتي بالسفر ما لم يكن قد حصن من فيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي، فقد تقرر عدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطن الكويتي ومرافقيه من أقرباء الدرجة الأأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.



وفي الثاني من أبريل نيسان الماضي/مدد مجلس الوزراء الكويتي، منع دخول الأجانب إلى البلاد حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ"كورونا".

وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها الكويت منع دخول غير الكويتيين أراضيها، ففي شهر فبراير/شباط الماضي قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تمديد منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 7 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 286046 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 1652.