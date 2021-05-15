دعما لفلسطين.. الآلاف يخرجون في 25 مظاهرة بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم الآلاف نحو 25 مظاهرة، السبت، في كل أنحاء ألمانيا، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضا للتصعيد الإسرائيلي الأخير.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية "خاصة"، فإن الشرطة سجلت 25 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ولايات البلاد الـ16، السبت.

وكانت أولى المظاهرات في مدينة لايبزغ، شرقي ألمانيا، بعد ظهر اليوم، شارك فيها المئات في الفعالية المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بالتصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ونجحت الشرطة الألمانية في الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين ومظاهرة أخرى مؤيدة لإسرائيل في وسط المدينة.

وفي برلين، جرت 3 مظاهرات منفصلة بمشاركة الآلاف، أبرزها في حي نيوكولن "حي العرب"، ووسط المدينة.



وردد المتظاهرون هتافات مثل "فلسطين حرة"، ورفعوا لافتات رافضة للتصعيد الإسرائيلي في غزة.

وفيما انتهت مظاهرة بشكل اعتيادي، لجأت الشرطة الألمانية إلى فض مظاهرة أخرى بسبب غياب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وبعد قرار التفريق، بدأ المتظاهرون في إلقاء الزجاجات الفارغة، وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وفي المظاهرة الثالثة التي جرت في حي العرب، اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي مدينة هامبورج "وسط"، خرجت مظاهرة في وسط المدينة تهتف "فلسطين حرة"، وترفض التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لعناصر الشرطة.





وتكرر الأمر في مدينة كولونيا "غرب" التي شهدت مظاهرة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وسط تأمين شرطي واسع.

وفي مدينة فرانكفورت، ألغت محكمة محاولة بلدية المدينة حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، على أساس أنه لا يمكن اللجوء إلى حظر التظاهر إلا بعد استنفاد وسائل أكثر اعتدالا مثل فرض قواعد معينة على المتظاهرين لتجنب الخروج عن القانون.

وبذلك، جرت المظاهرة بشكل اعتيادي في فرانكفورت بعد فشل محاولة الحظر، فيما لا تزال بعض المظاهرات جارية ولم تنته بعد.