سعر الدولار في العراق اليوم السبت 15 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم السبت 15 مايو 2021، وسط تعاملات هادئة.

وتوقفت بورصة الدولار الرئيسية في بغداد بسبب عطلة عيد الفطر.

ووفق وسائل إعلام عراقية، استقرت أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها أبوابها.

وبلغ سعر الدولار للشراء نحو 1462.500 دينار مقابل 1477.50 دينار.

وتفاقمت الأزمة المالية في العراق عقب انخفاض أسعار النفط التي تشكل أكثر من 90% من مجموع الإيرادات العامة للبلاد، فضلاً عن تداعيات الإغلاق العالمية نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن إجمالي ديون بلاده الخارجية يتراوح بين 23-25 مليار دولار.

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة مؤشرات الفقر في العراق، وارتفاع نسب التضخم بعد قرار رفع سعر صرف الدينار العراقي.

ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف فإن نحو 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ففي العام الماضي وحده زادت نسبة الفقر في العراق بـ3% مقارنة بعام 2019، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بلغ أكثر 12 مليوناً و600 ألف شخص.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.