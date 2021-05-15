ولي عهد ابوظبي يزور حاكم الفجيرة ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تبادل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات على الجميع.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي في قصر الرميلة في الفجيرة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال اللقاء الأحاديث الودية الأخوية، والتي تتعلق بمسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، مستذكرين دور القادة المؤسسين "رحمهم الله" في ترسيخ صروح هذا الوطن وتعزيز مكانته العالمية.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حمد بن محمد الشرقي لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل قائد مسيرتها المباركة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعيين الله عز وجل أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية والسعادة.

حضر اللقاء ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ورئيس دائرة الصناعة والاقتصاد الشيخ صالح بن محمد الشرقي، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، ورئيس المنطقة الحرة في الفجيرة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.