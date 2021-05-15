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«أسوشييتد برس» تبدي «صدمتها» للضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكتبها في غزة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعربت وكالة أسوشييتد برس السبت عن «صدمتها وارتياعها» إثر تدمير الجيش الإسرائيلي عبر ضربة جوية مبنى يحوي مكتبها ومكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة المحاصر.

وقال المدير التنفيذي للوكالة جاري برويت في بيان «هذا تطور مقلق للغاية. لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح»، وأضاف أن «العالم سيكون أقل اطلاعاً على ما يحدث في غزة بسبب ما جرى اليوم».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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