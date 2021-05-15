شكرا لقرائتكم خبر عن «أسوشييتد برس» تبدي «صدمتها» للضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكتبها في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعربت وكالة أسوشييتد برس السبت عن «صدمتها وارتياعها» إثر تدمير الجيش الإسرائيلي عبر ضربة جوية مبنى يحوي مكتبها ومكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة المحاصر.

وقال المدير التنفيذي للوكالة جاري برويت في بيان «هذا تطور مقلق للغاية. لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح»، وأضاف أن «العالم سيكون أقل اطلاعاً على ما يحدث في غزة بسبب ما جرى اليوم».