شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إيطالي يؤكد تراجع إصابات "كورونا" 80% بعد التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

أفاد بحث إيطالي نُشر السبت، بأن عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوساط البالغين من جميع الأعمار، انخفض بنسبة 80 بالمئة بعد خمسة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من بعض اللقاحات المضادة لكورونا.

وهذه هي أول دراسة من نوعها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي حول التأثير الفعلي لحملات التطعيم، وأجرى الدراسة المعهد الوطني للصحة ووزارة الصحة، وشملت 13.7 مليون شخص تلقوا التطعيم على مستوى إيطاليا.

وبدأ العلماء بدراسة البيانات اعتباراً من اليوم الذي بدأت فيه حملة التطعيم الإيطالية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى الثالث من مايو/أيار 2021.

وأظهر التحليل أن خطر الإصابة بعدوى (سارس-كوف-2) ودخول المستشفيات والوفاة بسببها، انخفض تدريجياً بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال معهد الصحة: "بعد 35 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، انخفضت الإصابات بنسبة 80% ودخول المستشفيات 90% والوفيات 95%"، مضيفاً أن هذا النمط جرى تسجيله في أوساط الرجال والنساء، وبغض النظر عن أعمارهم.

وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة: "تؤكد هذه البيانات فعالية حملة التطعيم، والحاجة إلى تحقيق تغطية كبيرة بين السكان بسرعة لإنهاء حالة الطوارئ".

وحصل حوالي 8.3 مليون إيطالي، أي 14 بالمئة من السكان، على جرعتي التطعيم، وذلك حتى صباح السبت في حين تلقى حوالي عشرة ملايين إيطالي الجرعة الأولى.