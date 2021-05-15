شكرا لقرائتكم خبر عن بقرة بثلاث عيون في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حادثة غريبة، شهدت مزرعة لتربية الأبقار، في منطقة شمالي ويلز البريطانية ولادة عجل مع عين ثالثة في منتصف جبينه.

واكتشفت الطبيبة البيطرية مالان هيوج هذا الحدث «النادر للغاية»، أثناء اختبار السل في مزرعة «جيك جونز» بمنطقة جوينيد، وفق ما نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ولفتت هيوج التي تساعد عائلتها في تربية المواشي، إلى أنها اعتادت رعاية ثلاثة آلاف عجل سنوياً، لكنها لم تر أبداً أي شيء مثل هذه البقرة ذي الـ3 عيون.

وذكرت صحيفة «ديلي بوست» أن الحيوان، الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر ويتمتع بصحة جيدة، لا يبدو منزعجاً من العين الإضافية. وقالت هيوج: «أن نقع على عجل أو أي حيوان آخر مع هذا التشوه الغريب هو أمر نادر للغاية».

وتابعت: «يميل الأطباء البيطريون إلى رؤية كل أنواع المخلوقات كالحملان والحيوانات المولودة برأسين، لكنني لم أر أمراً كهذا من قبل».

وعلى الرغم من امتلاك البقرة عين ثالثة، إلا أنها تتصرف بحسب، هيوج، مثل باقي الأبقار الصغيرة، وستلاقي المصير نفسه وهو الذبح. وأضافت: «من الخارج، تبدو العين الإضافية جيدة، ومن دون عيوب، فهي تتمتع بالجفون والرموش، وبعض الرطوبة أيضاً وكأنها تفرز مادة لزجة مرطبة»، لكنها أضافت: «يستحيل معرفة ما يجري خلف العين».

ولفتت الطبيبة البيطرية، إلى أن العجل المنتمي إلى فصيلة «بريتيش بلو» سيحظى بحياة طبيعية كأي من الأبقار المعدة للذبح في نهاية المطاف. وتابعت: «على المستوى البيطري، سنتعامل معه بالتأكيد شأن الحيوانات الأخرى، أي نقدم له الرعاية نفسها التي نقدمها لكل حيوان».