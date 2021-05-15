شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: هدفنا رد الاعتبار لهزائمنا الثلاث أمام شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب النصر، سعادته بتواجد فريقه كأحد طرفي نهائي الكأس، واللعب أمام شباب الأهلي.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: «نأمل أن نقدم أفضل مستوى، والذي من خلاله سنتمكن من تحقيق الفوز وحصد أغلى البطولات، لإسعاد جماهيرنا مع نهاية الموسم الحالي».

وتابع: «النهائي سيكون جميلًا بعودة الجماهير، وفي اعتقادي بأن إطلاق اللاعب رقم 12، على أنصار الفريق لم يأت عبثاً، لأنه يمثل الداعم المهم، ويمنح الفريق الحافز الكبير والمؤثر على اللعب».

وأضاف: «أعددنا الفريق من النواحي التكتيكية والنفسية لقيام اللاعبين بواجباتهم على النحو المطلوب، وتواجد عدد من لاعبي الخبرة كمهدي عبيد وتيجالي، يسهم في تعزيز قوة الفريق بالصورة المطلوبة».

ورداً على سؤال حول مفاتيح النجاح للتتويج، قال: «مباريات نهائي الكؤوس، تتطلب التركيز بشكل كبير مع الشجاعة، وأخذ زمام المبادرة في المواجهة بالصورة التي تمكننا من فرض سيطرتنا على الأرض، وثقتي كبيرة في جميع عناصر فريقي».

وحول ظروف الغيابات وتعزيز ثقة اللاعبين الذين لم ينجحوا في الفوز على شباب الأهلي، قال: «فيما يتعلق باللقاء الأول أمام شباب الأهلي، وعلى الرغم من أننا لعبنا المباراة بعشرة لاعبين نحو ساعة، فإننا كنا الأفضل في الكثير من فترات المواجهة».

وتابع: «لم يتفوق علينا شباب الأهلي، وأنهينا الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، حصلنا على فرصتين لحسم الأمور والتقدم خلال ركلات الترجيح، أما في مباراتنا الأخيرة بالدوري، فقد حرصنا على الاحتفاظ بقلبي دفاع الفريق في الدكة خشية الحصول على إنذارات وغيابهم بالتالي عن النهائي».

وعن الجانب النفسي، في التغلب على شباب الأهلي، والذي لم يفز عليه النصر منذ انطلاق الموسم، وحول الذي ينقص النصر للمنافسة على لقب بطولة الدوري، قال: «أجمل ما في كرة القدم هو أنك دائماً ما تجد فرصة لرد الاعتبار».

وأوضح: «في كل مرة نسعى لتحقيق الفوز على المنافسين، والحافز يكون أكبر في مواجهة فريق لم تستطع الفوز عليه خلال مناسبتين، وهو الأمر الذي يحدث كثيراً في كرة القدم، وندرك جيداً ما المطلوب منا لتحقيق هدفنا».