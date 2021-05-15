شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات مطلوبة لوظائف جديدة فى المستقبل طبقا لخطة التنمية الاقتصادية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، يواجه سوق العمل العالمى العديد من التحديات فضلا عن التحديات الناتجة عن التغير التكنولوجى، وتزايد المكينه والتحول الرقمى، الأمر الذى سيؤدى إلى اختفاء كثير من الوظائف الشائعة وظهور وظائف جديدة.

وحسب ما أشارت إليه خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، عن السنة المالية الجديد 2021/2022، فأن تلك التحديات تتطلب مزيد من الاستثمار فى العنصر البشرى وتبنى نظم التعليم التى تحفز المعرفة والابتكار والتوسع فى المدارس والجامعات التكنولوجية.

وحاولت الخطة رصد الوظائف الجديدة والتى اسمتها "وظائف المستقبل"، التى تظهر الحاجة إليها لاسيما في ظل المتغيرات السابق الإشارة إليها، فضلا عن استعراض المهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف المستقبلية، فما هي هذه الوظائف وكيف نستعد لها ؟

وظائف جديدة (وظائف المستقبل)

1- الوظائف المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها

2- الوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة

3- الوظائف المتعلقة بالصحة الشخصية.

4- الوظائف المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي

5- الوظائف المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد

6- الوظائف المتعلقة بالعملات الرقمية

المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل

1- المهارات الرقمية والتقنية والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

2- مهارات البحث والتطوير

3- مهارات المعرفة والإبداع والابتكار والتصميم

4- مهارات التفكير المنطقي والتفكير النقدي

5- المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها