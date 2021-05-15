روسيا تسجل 364 حالة وفاة و 8790 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

سجلت روسيا 8790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 364 حالة وفاة فيما تماثلت 9866 حالة للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية .



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد ارتفع إلى أربعة ملايين و931 ألفا و691 إصابة وإجمالي الوفيات وصل إلى 115 ألفا 480 حالة، بينما ارتفع مجموع المتعافين إلى أربعة ملايين و547 ألفا و500 مريض.