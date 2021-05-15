جامعات تايوان تتحول للتعلم عن بعد وإغلاق متاحف

تايبيه ـ رويترز: بدأت الجامعات الرئيسية في شمال تايوان في التحول إلى التعلم عن بعد وسيتم إغلاق بعض المتاحف في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة ارتفاعا نادرا في إصابات كوفيد-19 المحلية واتخذت إجراءات عاجلة لوقف انتشار المرض.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد بتايوان سوى 1290 إصابة فقط ومعظمها واردة من الخارج بين سكانها البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة إلا أن الزيادة الطفيفة الأخيرة في انتقال العدوى في المجتمع قد أثار خوف السكان الذين اعتادوا على مباشرة حياتهم كالمعتاد على الرغم من الجائحة العالمية.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم ترفع بعد مستوى التأهب مما قد يؤدي إلى إغلاق المحلات التجارية التي تبيع سلعا غير ضرورية والحد بشدة من التجمعات إلا أنه يجري تشديد قيود أخرى خاصة في العاصمة تايبيه.
وقالت عدة جامعات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها ستتحول على الفور إلى التعلم عن بعد .
وقالت جامعة تايوان الوطنية في بيان “بما أن كوفيد -19 لا يزال يسبب الفوضى برجاء أن تتذكروا وضع الكمامات في جميع الأوقات عند الخروج وغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على التباعد الاجتماعي المناسب”.
وقال متحف تايبيه للفنون الجميلة إنه سيغلق أبوابه اليوم السبت للامتثال لقواعد الوقاية في المدينة.
وقال متحف قصر تايبيه الوطني إنه سيغلق أيضا اعتبارا من السبت.
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