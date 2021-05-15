جيش ميانمار يحارب معارضين للانقلاب في الشمال الغربي

نايبيداو ـ رويترز: قال سكان إن جيش ميانمار خاض قتالا مع مقاتلين من ميليشيا في بلدة ميندات بشمال غرب ميانمار، في محاولة لإخماد تمرد معارض للمجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في فبراير.

ويسلط القتال في ميندات بولاية تشين الضوء على الفوضى المتزايدة في ميانمار مع سعي الجيش لفرض سلطته في وجه احتجاجات يومية وإضرابات وهجمات تخريبية بعد الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.

وفرض المجلس العسكري الأحكام العرفية في ميندات يوم الخميس ثم كثف هجماته على من يصفهم بأنهم “إرهابيون مسلحون”.

وقال سكان بحثوا عن ملجأ للاحتماء به في البلدة إن القتال استعر أمس.

وقال أحدهم “هناك جنود في كل مكان”. وأظهر مقطع صوره ساكن بالبلدة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر هجومية تطلق صاروخا. ولم يتسن التحقق من المقطع المصور.

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