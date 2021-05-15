الصدر: العراق مع فلسطين في السراء والضراء.. القدس لنا

وقال الصدر في كلمة خلال كلمة الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ألقاها نيابة عنه ممثله السيد إبراهيم الجابري، إنه "من المؤسف أن تتسلط ثلة من الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من منازلهم"، مبينا أن "القدس لجميع الأديان وليس لليهود وحدهم وإسرائيل تحاول إخضاع الشعوب المظلومة وبالأخص الشعب الفلسطيني".وأضاف، أن "الله وعد المؤمنين بالنصر المؤزر وكان وعد الله مفعولا والمقاومة الفلسطينية حققت انتصارات كبيرة ضد العدو الاسرائيلي".

وتابع: "ها هو عراق المجاهدين يتظاهر من أجل نصرة الفلسطينيين، القدس لنا ونساند الفلسطينيين ونحن معهم في السراء والضراء".

وانطلقت في بغداد ومحافظات أخرى، وقف تضامنية تعبيراً عن رفض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

