صور من الوقفة الساندة لفلسطين في ساحة التحرير وسط بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، صوراً من الوقفة الساندة لفلسطين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والمرجع الديني جواد الخالصي، والأمانة العامة للحزب الإسلامي العراقي، قد دعوا إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد.

في ما يلي الصور، بعدسة الزميل علي جاسم: