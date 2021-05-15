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صور من الوقفة الساندة لفلسطين في ساحة التحرير وسط بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، صوراً من الوقفة الساندة لفلسطين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والمرجع الديني جواد الخالصي، والأمانة العامة للحزب الإسلامي العراقي، قد دعوا إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد.

 

في ما يلي الصور، بعدسة الزميل علي جاسم:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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