كاتانيتش يعلنُ قائمة المنتخب العراقي لوديتي طاجيكستان والنيبال

وتأتي تلك المباراتين تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "كاتانيتش اختار (26) لاعباً ضمن قائمة الفريق للمباراتين الوديتين قبل السفر إلى المنامة لخوض التصفيات، وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وكرار عامر وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وإبراهيم بايش ومحمد قاسم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود لخط الهجوم".