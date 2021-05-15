اجتماع وزاري إسرائيلي مصغر للتباحث حول غزة الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للتباحث بشأن قطاع غزة.

ودخلت عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت دوت صافرات الإنذار في بئر السبع وأسدود وعسقلان وغلاف القطاع؛ من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، شن غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وجاء دوي الصافرات بعد دقائق من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف أسدود برشقة صاروخية انتقاما لقتلى الضفة الغربية واستهداف المدنيين شمالي الضفة الغربية.

كما تم استهداف مدينة بئر السبع ومنطقة النقب بعدة صواريخ، بخلاف دفعة صواريخ باتجاه مدينة أسدود أيضا.