بعد تدمير "الكيان الصهيوني" برج الجلاء.. "كتائب القسام" تتوعد سكان تل أبيب بـ"رد مزلزل"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تعهدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأن تدمير الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في مدينة غزة اليوم السبت لن يبقى بدون رد.

وذكر الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، على قناته في تطبيق "تيليغرام"، في معرض تعليقه على هذا الإجراء الإسرائيلي: "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

وجاء هذا التهديد بعد دقائق معدودة من تدمير سلاح الجو الإسرائيلي بالكامل برج الجلاء المؤلف من 11 طابقا الذي كان يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ إخطارا مسبقا طالب فيه قاطني البرج بإخلائه في غضون ساعة.