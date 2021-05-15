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عاجل.. المملكة الأردنية تؤكد استحالة استمرار الوضع القائم في القدس وباقي الأاراضي الفلسطينية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت المملكة الأردنية استحالة استمرار الوضع القائم في القدس وباقي الأاراضي الفلسطينية.

 

وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في بيان، إنه "لا بد من اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية ووقف العدوان على غزة.

 

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن منع تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي.

 

من ناحية أخرى، تعرض حي التفاح شرقي مدينة غزة، مساء السبت، لقصف إسرائيلي، فيما اعترضت القوات الإسرائيلية "مسيرة" مفخخة أُطلقت من القطاع.

 

وبالتزامن مع تلك التطورات، اقتحم مستوطنون متطرفون حي الشيخ جراح، عبر الهتافات وتهديد السكان المقدسيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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