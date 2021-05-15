رواد السوشيال ميديا يشنون هجوماً حاداً على الناشط والعميل المصري حاسم بهجت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شديدا على الناشط والعميل المصري حسام بهجت.



وقال ناشط على تويتر: "حسام بهجت يطالب علنا بالإفراج عن إرهابيين ومخربين وقتلة بالرغم من أن حقيقتهم قد انكشفت، نعلم أن صدمته كانت كبيرة عقب انكشاف حقائق كثيرة للرأي العام عن مخططاتهم، فسارع بالترويج بضرورة إخلاء سبيل هذه العناصر للتغطية على أفعالهم بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم".

فيما أضاف آخرون: "حسام بهجت أحد أفراد الطابور الخامس الذي يسعى العودة مشاهد عدم الاستقرار للبلاد لكي يتمكن مرة أخرى من إرضاء مموليه بالخارج".

وتابعوا: "نطالب كافة أجهزة الدولة المعنية بالنظر في أمر حسام بهجت فقد ضقنا ذرعا بأفعاله التي لا يهدف منها سوى تهديد أمن واستقرار مصرنا الحبيبة".

بينما قالت ناشطة على "فيس بوك": "لا تنسى يا حسام أنه عند انتهاء مصلحة من تتعامل معه بالخارج معك فإنهم سيتركوك ويتخلون عنك لأنك دمية بأيديهم".