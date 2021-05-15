شكرا لقرائتكم يضم مكاتب إعلامية.. إسرائيل تدمر ثاني أكبر برج في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت إسرائيل اليوم السبت، برج الجلاء في غزة، الذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، بـ4 صواريخ، ودمرته بالكامل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أمهلت في وقت سابق سكان المبنى، وهو ثاني أكبر برج في غزة، ساعة لإخلائه قبل تدميره.

من جهته، قال مالك البرج إنه تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بأن المبنى، الذي يضم أيضاً عدداً من الشقق والمكاتب الأخرى، سيستهدف.

كما أضاف جواد مهدي أنه طُلب منه الذهاب إلى المبنى للتأكد من إجلاء جميع السكان، وقيل له إن لديه ساعة للتأكد من مغادرة الجميع للمبنى. وفر موظفو وكالة أسوشيتد برس وسكان المبنى في حالة من الذعر بعد إخبارهم بالتحذير.

في حين أعرب رئيس وكالة أسوشيتد برس عن صدمته من استهداف إسرائيل للبرج، لافتا إلى أن أي سبب لم يقدم لتبرير تلك العملية.

قتال منذ 6 أيام

يذكر أن إسرائيل بدأت قصف غزة منذ الاثنين، رداً على إطلاق صواريخ باتجاه القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم إلى 139 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً، وألف جريح حسب السلطات الفلسطينية.

من القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 (فرانس برس)

إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح.

يشار إلى أنه لا مؤشر حتى الآن على نهاية وشيكة للقتال المستمر منذ 6 أيام مع ارتفاع عدد القتلى في أسوأ تصعيد منذ سنوات.