شكرا لقرائتكم مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح.. ويهددون السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تزامناً مع العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة، اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت، حي الشيخ جراح في القدس وهددوا السكان الفلسطينيين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا"، عن شهود عيان، قولهم إن عشرات المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية اقتحموا الحي، وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة.

يذكر أن عدداً من المستوطنين، كانوا أطلقوا مساء الجمعة، الرصاص الحي على فلسطينيين في حي الشيخ جراح. وسادت حالة من التوتر في الحي عقب اقتحام مستوطنين المكان، تحت حماية قوات إسرائيلية، وفق ما نقلت "وفا" عن شهود عيان.

تصعيد متواصل

تأتي هذه التطورات تزامناً مع استمرار التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس منذ الاثنين.

من القصف الإسرائيلي على غزة يوم 15 مايو 2021 (رويترز)

وأشارت آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة إلى سقوط 139 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن 9 قتلى، بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.