شكرا لقرائتكم شاهد.. أضرار وسط تل أبيب بسقوط صاروخ أطلق من غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت مقاطع فيديو سقوط صاروخ أطلق من غزة، وسط تل أبيب، متسببا بأضرار كبيرة وأسفر عن مقتل شخص على الأقل وعدد من الجرحى، اليوم السبت.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان تل أبيب البقاء في الملاجئ. فيما تم اعتراض صواريخ بمحيط مطار بن غوريون، حيث سمع عدة انفجارات.

كما سقط صاروخ في مدينة رمات جان قرب تل أبيب، حيث أصيبت بعض المباني إصابات مباشرة.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها حساب الموساد الإسرائيلي على مواقع التواصل، أضرارا وسط أحد الشوارع، بينما ظهر عدد من المارة يهربون من المكان، مع ارتفاع أعمدة الدخان.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "مجداليم" قرب نابلس، بعد أن أفاد شهود عيان أن صاروخا سقط في المنطقة.

كما دوت الصفارات في مستوطنات ألفي مناشيه، ومعاليه شمرون، وكارني شمرون، في الضفة الغربية.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار استهدفت بوقت سابق اليوم مواقع غرب وشمال غزة بغارات متتالية.

200 صاروخ من غزة

يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صباحا رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم.

كما أضاف أن 30 صاروخا سقطت داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدة أكثر من 100 صاروخ. فيما بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت منذ الاثنين بحسب القوات الإسرائيلية، 2300، اعترض منها 1000.

يذكر أن الحملة الأمنية على غزة دخلت يومها السادس، مع ارتفاع أعداد القتلى. فقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة القتلى بلغت 139، بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة.