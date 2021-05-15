شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ30 شخصاً شاركوا بـ«أعمال عنف» ضد الشرطة في الكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا - أ ف ب

حُكم على ثلاثين شخصاً بالإعدام في جمهورية الكونجو الديمقراطية لمشاركتهم في أعمال عنف ضد الشرطة يوم الخميس في العاصمة كينشاسا، وفق ما ذكرت مصادر قضائية.

وصدر الحكم السبت في ختام محاكمة علنية بدأت الجمعة في كينشاسا، وأكد ممثل الإدعاء شيف تشبامبا، هذه الأحكام.

وعقوبة الإعدام التي عادة ما يتم إصدارها خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالجماعات المسلحة في شرق البلاد، غير مطبقة في جمهورية الكونجو الديمقراطية منذ تعليقها عام 2003، ويتم تخفيفها إلى السجن مدى الحياة.

ويوم الخميس، اندلعت صدامات عنيفة بين مصلين ساعين للوصول إلى ملعب الشهداء، أبرز ملاعب العاصمة، لحضور صلاة عيد الفطر.

واشتبك المحتجون مع رجال الشرطة في مكان الحادث للإشراف على الحدث، وأشار تقرير رسمي أولي إلى مقتل شرطي انتشرت صوره بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اصيبت شرطية بجروح بالغة تهدد حياتها، فضلاً عن 46 شرطياً آخر، ثمانية منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار بنحو عشر سيارات شرطة، احترقت إحداها بالكامل.

وأوقف ثمانية وثلاثين شخصاً في المكان، وصدرت بحقهم أحكام لدى مثولهم في اليوم التالي أمام المحكمة الابتدائية الكبرى ببلدية غومبي في وسط كينشاسا، والجلسة التي بث التلفزيون الرسمي مجرياتها مباشرة، استمرت حتى فجر السبت.