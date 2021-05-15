شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي سابق يكشف عن «رئيس الظل» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

كشف المدير بالوكالة السابق للاستخبارات الوطنية الأمريكية، ريتشارد جرينيل، عن وجود «رئيس ظل» في الولايات المتحدة، مبيناً أن هذا الدور تلعبه حالياً رئيسة مجلس السياسة الداخلية، سوزان رايس، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية عدة.

وقال جرينيل في مقابلة مع قناة «CPAC» الأربعاء الماضي: «عينت سوزان رايس مستشارة للسياسة الداخلية. هذا الأمر مهزلة. هي لا تعرف شيئاً حول السياسة الداخلية». وأوضح أن هذا التعيين يعني عملياً أن الولايات المتحدة ستكيف سياساتها في الساحة الدولية مع السياسة الداخلية.

وانتقد جرينيل الإدارة الأمريكية الحالية، ووصفها بأنها «ضعيفة جداً» لمنع اليساريين المتقدمين من الاستيلاء على السلطة، معتبراً أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، «لا تفهم ماذا يحدث»، وتابع: «لدينا رئيس ظل تمثله سوزان رايس، ولا أحد يلفت الانتباه إلى ذلك».

وتولت سوزان رايس خلال إدارة باراك أوباما، منصب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وبعدها منصب مستشارة للأمن القومي.