شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يضبط صاروخاً يزن طناً في مخبأ لـ«داعش» بالأنبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، الاستيلاء على صاروخ يزن طناً في الكرمة بمحافظة الأنبار، بالتزامن مع تمكن القوات الأمنية من إحباط محاولة تفجير دراجة نارية في محافظة ديالى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان: إنه «من مساعيها للوصول إلى مخابئ أسلحة وعتاد «داعش» الإرهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار؛ تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 40 من الاستيلاء على صاروخ طائرة حربية نوع B2 يزن طناً في منطقة الحراريات بقضاء الكرمة الأنبار كانت العصابات الإرهابية تنوي استخدامه كعبوة ناسفة».

وأشارت إلى «قيام مفارز هندسة الفرقة برفع الصاروخ والتعامل معه وفق السياقات المعمول بها».

وفي ديالى، قالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان: إن «خبراء مكافحة المتفجرات وبعد ورود نداء يفيد بوجود دراجة نارية متروكة في شارع الطابو بمدينة بعقوبة، وبعد التوجه إلى موقع الدراجة تبين أنها مفخخة». وتابعت: إن «خبراء مكافحة المتفجرات قاموا بمعالجة الدراجة وفق الإجراءات القياسية».