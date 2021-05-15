شكرا لقرائتكم خبر عن وسيلة إعلامية روسية مستقلة أخرى تضاف إلى لائحة "العملاء الأجانب" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

صنّفت روسيا "في تايمز"، وهو موقع إلكتروني إعلامي مستقل، على أنه "عميل أجنبي"، ما سيعوق بشكل كبير عملياته ويخفض ربحيته مع فرض غرامات كبيرة عليه.

ويأتي هذا القرار من وزارة العدل بعد أقل من شهر من مواجهة موقع إلكتروني آخر هو "ميدوزا"، المصير نفسه، ما أثر على عائداته الإعلانية لدرجة أنه أطلق حملة لجمع الأموال من قرائه.

وقالت الوزارة إن موقع "في تايمز" أضيف إلى قائمة "العملاء الأجانب" لأنه مسجل في هولندا.

وأسّس الموقع الإخباري العام الماضي مستقيلون من الصحيفة الاقتصادية اليومية "فيدوموستي" التي تعتبر مرجعية منذ فترة طويلة في روسيا، بعدما استولى عليها موالون للكرملين.

وفي روسيا، يتوجب على "العملاء الأجانب" من منظمات أو أفراد، وفقاً لقانون أقر عام 2012، التسجيل لدى السلطات وتنفيذ إجراءات إدارية مضنية، والإشارة بوضوح إلى هذا الوضع في منشوراتهم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت إذاعة "سفوبودا" التي يمولها الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة، أن حساباتها المصرفية أغلقت بعدما زار مقرها موظفون قضائيون مسؤولون عن تنفيذ قرارات المحكمة.

وقالت "سفوبودا" التي استهدفت خصوصاً في الأشهر الأخيرة من جانب الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روسكومنادزور"، إن "الموظفين القضائيين أمضوا حوالي ساعتين في المكتب، وأبدوا اهتماماً بموجودات المعدات"، وتجاوزت الغرامات التي أمرت بدفعها 70 مليون روبل (حوالي 780 ألف يورو).

وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "قلقة جداً" لتجميد الحسابات، وصرحت جالينا بورتر، وهي ناطقة باسم الوزارة، أن "هذه أحدث محاولة روسية لقمع وسائل الإعلام المستقلة".