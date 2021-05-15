شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو) ضحايا الغارات على غزة 140.. وتدمير برج «الجلاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 140، بينهم 39 طفلاً و22 سيدة، منذ الاثنين الماضي، وتجاوزت الإصابات الألف، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بقتل عائلة فلسطينية في مخيم الشاطئ «خطأ»، كما تم تدمير برج «الجلاء» الذي يضم مكاتب وسائل إعلام محلية ودولية، وقتل إسرائيلي بقصف صاروخي استهدف تل أبيب.

وتجدّدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزّة، صباح السبت، واستهدف بعضها مجمّعاً أمنياً غربي مدينة غزة، فيما استهدفت غارة شققاً سكنية في بناية بحيّ «تل الهوى» جنوبي مدينة غزة، وحذّرت شركة كهرباء غزّة من انهيار القطاعات الحيويّة إثر تعطُّل خطوط كهرباء رئيسية. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ 200 قذيفة أُطلِقت من غزّة منذ مساء الجمعة.

ودمر الجيش الإسرائيلي بغارة ظهر السبت برج الجلاء، وسط حي الرمال بمدينة غزة، ويضم البرج عدداً من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية. ودمرت إسرائيل عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة.

وأقر مصدر عسكري إسرائيلي بأن الجيش قتل بالخطأ عائلة فلسطينية في غزة مساء الجمعة. وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي كان يستهدف شقة اعتقد أن فيها عدداً من كبار قادة «حماس»، ولكن تبين أن الموجودين فيها لا علاقة لهم بالحركة. وأضاف: «كما يبدو نتيجة الغارة قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين غير المتورطين». وتابع المصدر «الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءات احترازية لتجنب المساس بالمدنيين خلال نشاطاته العسكرية قدر الإمكان».

في المقابل، قُتل إسرائيلي بعدما أصاب صاروخ أُطلق من قطاع غزة مبنى في منطقة قريبة من تل أبيب، وأصيب 46 إسرائيليا جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل اليوم وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد على تويتر «تحديث للضربة الصاروخية على رمات غان، قُتل رجل»، بينما أكدت هيئة الطوارئ أن «مسعفيها أعلنوا مصرع شخص أصيب بجروح خطرة، بعدما تلقى عملية إنعاش للقلب والرئتين».