شكرا لقرائتكم خبر عن «تيمون» و«بومبا» يظهران في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت نسخة جديدة من المسلسل الكرتوني الشهير «تيمون وبومبا» على أرض الواقع، بعدما رصدت الكاميرات علاقة لطيفة بين خنزير بري ونمس كسول في في إحدى المحميات الطبيعية في دولة «بتسوانا» الإفريقية، وفق ما نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، السبت.

وتحولت العلاقة بين الثنائي اللطيف التي شاهدها ملايين الأطفال حول العالم، في القصة المقتبسة عن فيلم «الأسد الملك» إلى حقيقة بين النمس «مونغو»، وأنثى الخنزير «ميس بيغي»، وفيها لعب«مونغو» بالضبط دور«تيمون» في العمل السينمائي، فدائماً ما يكون كسولاً، فهو يعتلي دائماً ظهر صديقته الخنزيرة، ويستمتعان بالتجول سوياً، لكن من دون الأغنية الشهيرة «هاكونا ماتاتا».

وبحسب مسؤولي المحمية الطبيعية، فقد تم إنقاذ«ميس بيغي» بأعجوبة بعدما صدمتها سيارة، أما النمس «مونجو» فهو يتيم يعيش الآن في مركز حفظ الحيوانات في بوتسوانا،

وعثر الثنائي على السعادة معاً في مركز «كاراكال» الخاص بالحفاظ على الموارد الإفريقية، وقالت المتطوعة في المركز كايتلين جووس فانديوال إنها عرفت الزوجين منذ وصولهما للمرة الأولى إلى المكان، مضيفة:«أشعر تماما وكأن لدينا زوجاً خاصاً هنا».

وتابعت: «يشبه الأمر إلى حد بعيد الصور القديمة التي تتبادر إلى الذهن، وتدفعنا لتذكر تيمون وبومبا.. يكاد يكون أمراً مضموناً أنك إذا ذهبت إليهما سترى شكلاً من أشكال التفاعل المرح».