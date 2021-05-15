شكرا لقرائتكم خبر عن أول «درون» مائية لاسلكية تعمل بالضوء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طورت شركة هيدروميا السويسرية أول طائرة درون مائية لاسلكية في العالم «ExRay»، تعمل بالضوء بدلاً من الكابلات، ويمكن أن تصل إلى عمق 50 متراً بالمياه الواقعة في ظلام دامس، مع القدرة على إرسال الفيديو في الوقت الفعلي ويبلغ طولها 70 سم، وتزن 7 كجم، وتتميز بما مجموعه 7 محركات ما يمنحها الحرية والقدرة على المناورة، إلى جانب كاميرا عالية الدقة تتميز بإمكانية التكبير والتصغير، مع أضواء كاشفة «LED» مزدوجة، يصل وقت تشغيل البطارية من 6 إلى 8 ساعات، وتعمل الطائرة على فحص «خزانات الصابورة» للسفن، بالإضافة إلى الكشف عن جزء من الحياة البحرية غير العميقة في المحيطات.

ويستخدم النموذج الأولي نظام الاتصالات الحالي للشركة تحت الماء «Luma» الذي ينقل البيانات الثنائية من خلال الماء عبر نبضات ضوئية سريعة، حيث يرسل «Luma» نبضات من ضوء «LED» أزرق بحجم 470 «نانومتر» ذهاباً وإياباً بين جهازي مودم بصري، أحدهما على الطائرة والآخر على اليابسة، ونظراً لأنه يتم نقل البيانات بمعدل 10 ميجا بت في الثانية، يمكن نقل حتى مقاطع الفيديو عالية الدقة من كاميرا الطائرة دون تأخير.

وتهدف الشركة إلى تطوير الطائرة للعمل في نطاق لا يقل عن 100 متر (328 قدماً).