شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد إبراهيموفيتش عن كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب نجم هجوم منتخب السويد زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 39 عاماً عن نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بسبب إصابة في ركبته، بحسب ما أعلن الاتحاد السويدي للعبة السبت.

وقال المدرب ياني أندرسون في بيان: «تحدثت مع زلاتان إبراهيموفيتش وللأسف أبلغني بأن الإصابة ستمنعه من المشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل، بالطبع هذا خبر محزن، خصوصاً لزلاتان، لكن أيضاً بالنسبة لنا».

وأعلن ناديه ميلان الإيطالي، السبت، أنه يحتاج إلى فترة علاج لركبته اليسرى المصابة تمتد حتى ستة أسابيع، ما سيحرمه المشاركة في دور المجموعات في كأس أوروبا المؤجلة حتى الصيف المقبل.

وكان زلاتان، تعرّض لإصابة بركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين، السبت، حاجته إلى علاج واق لمدة ستة أسابيع.

وقرّر المهاجم المخضرم العودة عن اعتزاله الدولي في مارس الماضي، بعد خمس سنوات من ابتعاده عن المنتخب الاسكندنافي.

وتفتتح السويد، مشوارها في البطولة القارية في 14 يونيو ضد إسبانيا في إشبيلية، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

وأمام المدربين حتى الأول من يونيو لتقديم لوائحهم من 26 لاعباً لكل منتخب. بعد هذه المهلة، بمقدورهم تبديل أي لاعب بحال إصابته وتعرضه لمرض شديد قبل المباراة الأولى.

وأصيب إبراهيموفيتش، الأحد الماضي، في اللقاء الذي فاز به ميلان على غريمه يوفنتوس 3-صفر في معقل الأخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وكان «إبرا» جدد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي حتى يونيو 2022.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلاً بفوز «روسونيري» الكبير على «السيدة العجوز».