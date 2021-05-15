شكرا لقرائتكم خبر عن بلوتونيوم مشع «فضائي» في قاع المحيط الهادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف علماء من الجامعة الأسترالية عن «نظير نادر» من نظائر «البلوتونيوم المشعة» أو ما يعرف بـ«البلوتونيوم 244»، على عمق 5000 قدم في قاع المحيط الهادئ، مما دفع الخبراء إلى التساؤل عن كيفية نشأته على الأرض، إضافة إلى عنصر «iron-60».

وينتج «البلوتونيوم 244» عن الأحداث الكونية العنيفة التي حصلت في الفضاء السحيق منذ ملايين السنين.

ويشير وجوده على الأرض إلى أن حدثاً عنيفاً بشكل استثنائي منذ سنوات طوال، مثل اصطدام النجوم النيوترونية، تسبب بظهوره على كوكبنا.

وقال البروفيسور أنطون والنر من الجامعة الأسترالية في بيان: «أنتج النظير في انفجارات «سوبر نوفا» أومن حدث أقدم بكثير، أو بسبب انفجار نجم نيوتروني، أو انفجار المستعر الأعظم، وتم دفعه عبر النظام الشمسي مع مقذوفات».

وأضاف والنر: «ممكن أن تكون بياناتنا أول دليل على أن المستعرات الأعظمية تنتج بالفعل «البلوتونيوم 244»».