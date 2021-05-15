شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بامتياز فى تقديم باقة درامية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بامتياز في تقديم باقة درامية متنوعة وهي بمثابة وجبة درامية متكاملة تناسب مختلف الأعمار والطبقات والفئات وكل الأذواق، وذلك من خلال تقديمها ما يقرب من 18 عملا دراميا وفنيا هذا العام 2021.

وأضاف حسام النحاس في تصريحات له، أن هذه الأعمال تنوعت ما بين الأعمال الوطنية والكوميدية والتراجيدية وغيرها، وأنه من خلال هذه الأعمال المتميزة نجحت الشركة في إعادة الريادة للدراما المصرية من جديد، وأصبحت تتربع على عرش الدراما العربية، متابعا:" يبدو أن الشركة المتحدة قد راهنت على وعى المشاهد المصرى والعربى والذى أثبت أنه يبحث عن عمل درامي واقعى يحترم عقلية المشاهد، ويمكن رصد ذلك من خلال ملايين المشاهدات والمشاهدين والمتابعين للأعمال التى تنتجها الشركة سواء من خلال القنوات التليفزيونية أو المنصات الإلكترونية المختلفة، هذا هو الدور الحقيقى للدراما بصفتها أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية".

وأشاد الدكتور حسام النحاس بمسلسل الاختيار 2 الذى يرصد كم المؤامرات التي تعرضت لها الدولة المصرية خلال تلك الفترة وجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب كما يمجد سيرة الشهداء الأبرار، وعمل يجمع ما بين الناحية الدرامية والجانب الإنساني، وكذلك هجمة مرتدة العمل الفنى الذى يصل إلى درجة امتياز وكذلك القاهرة كابول .