شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان التنسيقية" تستنكر صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدانتها واستنكارها الشديدين، لمواصلة الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جرائمه ضد المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تعد حلقة جديدة فى سلسلة انتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولى الإنسانى ومعاهدات حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة أن صمت المجتمع الدولى، وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على هذه الانتهاكات، ووصفها مقاومة الاحتلال بأنه عدوان على إسرائيل، يعد ازدواجية شديدة فى المعايير، فى الوقت الذى يتعرض فيه قطاع غزة للقصف واستهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية.

ولفتت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنها تتابع باهتمام بالغ، تطورات الأوضاع فى فلسطين المحتلة بدءًا بمحاولات سلطات الاحتلال تهجير سكان حى الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واقتحام المسجد الأقصى وصولًا لقصف المدنيين فى قطاع غزة، وتحمل المجتمع الدولى مسؤولية سقوط قتلى بينهم أطفال ونساء فى القطاع والضفة الغربية.

وثمنت اللجنة جهود الدبلوماسية المصرية منذ بدء الأزمة والتحركات السريعة لمحاولة الوصول لوقف إطلاق النار، وكذلك فتح معبر رفح الحدودى لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقى العلاج اللازم فى مستشفيات العريش بشمال سيناء.

وأعادت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التأكيد على أن ممارسات سلطات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية تعد خرقًا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكًا لحقوق الإنسان يصل إلى جرائم الحرب والتطهير العرقى بحق الفلسطينيين.

وذكرت اللجنة أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، وبدون التوصل إلى تسوية تضمن حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة وفق مقررات الشرعية الدولية، فإن المنطقة لن تشهد أى سلام أو استقرار.