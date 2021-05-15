إسرائيل: البرج الذي تم تدميره بغزة مقر لاستخبارات حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن البرج الذي دمره في مدينة غزة بعد ظهر اليوم السبت، كان أحد مقار استخبارات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الجيش إن حماس استخدمت وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل انطلاقا من البرج غطاء لانشطتها، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

كانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ذكرت في وقت سابق اليوم أن طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء السكني المكون من 12 طابقًا، بسبعة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض.

وأشارت إلى أن البرج يضم العديد من مقرات وسائل الإعلام العالمية والعربية، ومنها مكتب قناة الجزيرة، وعيادات ومراكز طبية وشققا سكنية.